Недропользователи в РК будут выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых категорий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недропользователей в Казахстане обязали выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

В апреле 2023 года вступили в силу изменения в Правила финансирования обучения недропользователями казахстанских кадров.

Предусмотрены следующие основные корректировки:

- добавлено направление средств на прохождение профессиональной практики обучающимися технического, профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе дуальное обучение;

- добавлено направление средств на повышение квалификации, переподготовку граждан РК;

- установлен обязательный минимальный порог в размере 30% от общего объема обязательств недропользователя на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками недропользователя, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения.

Помимо этого, был расширен список социально уязвимых слоев населения.

В частности, в него добавлены граждане, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью; семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом уполномоченным органом в области здравоохранения.

Также в Правила внесено обязательство о направлении средств на приобретение работ и услуг, необходимых для улучшения материально-технической базы государственных организаций образования.

В данном случае к работам отнесены строительство, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений; к услугам - услуги по запуску, наладке, ремонту объектов и технологий информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования и (или) обеспечения информационной безопасности, по разработке, адаптации и (или) применению программного обеспечения, по обработке данных, по архитектурно-проектировочным работам, комплексные инженерные услуги, связанные со строительством, капитальным и текущим ремонтам зданий и сооружений.

Перечень наиболее востребованных специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием в разрезе энергетической отрасли опубликован на сайте Министерства энергетики РК.