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    Недропользователи в РК будут выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых категорий

    15 Августа 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недропользователей в Казахстане обязали выделять средства на обучение граждан из социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    В апреле 2023 года вступили в силу изменения в Правила финансирования обучения недропользователями казахстанских кадров.

    Предусмотрены следующие основные корректировки:

    - добавлено направление средств на прохождение профессиональной практики обучающимися технического, профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе дуальное обучение;

    - добавлено направление средств на повышение квалификации, переподготовку граждан РК;

    - установлен обязательный минимальный порог в размере 30% от общего объема обязательств недропользователя на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками недропользователя, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения.

    Помимо этого, был расширен список социально уязвимых слоев населения.

    В частности, в него добавлены граждане, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью; семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом уполномоченным органом в области здравоохранения.

    Также в Правила внесено обязательство о направлении средств на приобретение работ и услуг, необходимых для улучшения материально-технической базы государственных организаций образования.

    В данном случае к работам отнесены строительство, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений; к услугам - услуги по запуску, наладке, ремонту объектов и технологий информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования и (или) обеспечения информационной безопасности, по разработке, адаптации и (или) применению программного обеспечения, по обработке данных, по архитектурно-проектировочным работам, комплексные инженерные услуги, связанные со строительством, капитальным и текущим ремонтам зданий и сооружений.

    Перечень наиболее востребованных специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием в разрезе энергетической отрасли опубликован на сайте Министерства энергетики РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Общество Минэнерго РК
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