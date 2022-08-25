Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Недропользователи будут финансировать научные институты в РК

    25 Августа 2022 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил госорганам обеспечить доступ вузов к финансированию недропользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства в этом году поддержан новый механизм отчислений недропользователей на финансирование научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», - напомнил Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме, проходящем в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

    По его словам, механизм предусматривает создание научно-технических советов при отраслевых государственных органах и Центра научно-технологических инициатив при АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

    «Поручаю Министерству науки и высшего образования совместно с отраслевыми государственными органами (МИИР, МЭ) и НПП «Атамекен» обеспечить доступ всех вузов и научных институтов к конкурсам на финансирование за счет средств недропользователей, а также прозрачность конкурсных процедур», - сказал зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Ералы Тугжанов Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
    Международная образовательная выставка проходит в Астане
    70% военнослужащих хотят обучаться в вузах – советник министра обороны РК
    Около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров