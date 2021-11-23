Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Недропользование: какие материалы производятся в Казахстане

    23 Ноября 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал об отечественном производстве в сфере недропользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проведенной системной работы на сегодня следующие товары полностью обеспечиваются отечественными товаропроизводителями, это строительно-монтажные материалы (сэндвич-панели, металлоконструкции, железобетон и арматурные стрежни); трубопроводные материалы (трубы и фиттинги, фланцы, клапаны, специальные трубопроводные опоры)», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Кроме того, полностью обеспечиваются отечественными товаропроизводителями механическое оборудование (сосуды, теплообменники и др.); электроматериалы (трансформаторы, электрические щиты, освещение); материалы телекоммуникаций (телекомуникационные кабели, система видеонаблюдение и др.). горюче-смазочные материалы (включая моторные масла).

    «Тем самым можно констатировать положительную динамику развития отечественного товаропроизводства», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу