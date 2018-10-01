Недовольство отбором судей выразил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создания стимулов для того, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этого пока нет. Необходима понятная предсказуемая судебная практика, особенно между бизнесом и госструктурами. А также исключение возможности неправомерного влияния в суде. В мире в суд идут, чтобы решить проблему. У нас в советское время не в суд обращались, а в обком партии. Это был закон. До сих пор пишут президенту, а должны ходить в суды и там найти объективное честное решение. Этого нет, поэтому обращаются поверх головы судов. Еще раз вынужден поручить Верховному суду совместно с Правительством до конца года выработать соответствующий комплекс мер», - сказал Президент, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.



Особое внимание Н.Назарбаев уделил Высшему судебному совету, который, по мнению Главы государства, должен быть «ситом» для прохождения в судебную работу.

«Я же не могу сто раз это повторять. Я всегда считал (из большого опыта), если в ведомстве не решается вопрос, то надо менять руководителя. Железно работало всегда. Я не хочу вновь назначенных людей снова менять, но если дело потребует, придется это делать. Вы самые главные мои советники, кому мне еще обращаться, что делать? Всю жизнь вы посвятили этому, вы должны внести предложения. Чего не хватает? Денег? Правительство не помогает? Скажи, только делай дело. Верховенство закона - главное», - высказался Президент, обращаясь к председателю Высшего судебного совета Талгату Донакову.