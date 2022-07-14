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    Недовольство ходом цифровизации выразил Президент РК

    14 Июля 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство ходом цифровизации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-Министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    По мнению Главы государства, неэффективная политика сохраняется и в сфере недропользования.

    «По моему поручению проводится масштабная ревизия неиспользуемых месторождений с дальнейшей их передачей добросовестным инвесторам. Но результаты пока не впечатляют. Имеются также многочисленные факты незаконной добычи ископаемых и действия контрактов с истекшими сроками», - заключил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Цифровой Казахстан Заседание Правительства с участием Президента РК Токаев Касым-Жомарт
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