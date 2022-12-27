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    Недостроенный концертный зал за 3 млрд тенге полностью снесут в Атырау

    27 Декабря 2022, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Недостроенный концертный зал, на который было потрачено 3 млрд тенге, будет полностью снесен в Атырау. На этом месте планируется построить новый творческий центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Концертный зал вдоль ведущей в аэропорт трассы в Атырау начали строить в 2011 году. На его строительство было выделено 3 млрд тенге. Но в 2012 году в отношении подрядчика ТОО «Снабойлстрой» было возбуждено уголовное дело. Вскоре стройка остановилась. В 2014 году областной маслихат принял решение, что продолжать строительство и нерентабельно, и опасно. Железобетонные конструкции концертного зала просели, деформировались, металлические проржавели.

    Как сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, в ходе визита в Атырау Президент поручил построить в областном центре культурно-творческий центр для талантливой молодежи, предложив назвать его именем Курмангазы.

    «Культурно-творческий центр было решено построить на месте концертного зала. В настоящее время началась разработка проектно-сметной документации. После прохождения государственной экспертизы будет проведена презентация проекта для общественности. И только после этого начнется строительство», - сообщил Жасулан Бисембиев.

    Напомним, в начале ноября текущего года Глава государства провел встречу с общественностью Атырауской области, в ходе которой обозначил ряд задач, решение которых придаст новый импульс развитию Атырауской области. Также, по мнению Президента, Атырау должен стать привлекательным и современным городом, удобным и комфортным для каждого жителя.

    «В городе есть объекты-долгострои. К примеру, до сих пор не сдан в эксплуатацию Концертный зал, строительство которого было начато 10 лет назад. Более того, сейчас он находится в фактически разрушенном состоянии. Правительству и акимату необходимо окончательно решить все вопросы, связанные со строительством и сдачей подобных объектов», – сказал во время встречи с общественностью региона Касым-Жомарт Токаев.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Строительство Молодежь Атырау
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