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    Недостаточный контроль в сфере газоснабжения отмечают в МЧС

    15 Ноября 2022, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акиматах отмечается недостаточная работа по осуществлению государственного контроля в сфере газа и газоснабжения. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, в акиматах регионов, за исключением столицы, не формируются полугодовые графики проведения проверок по особому порядку. Причиной этому служит нехватка штатных единиц. Необходимо отметить, что данный вопрос неоднократно рассматривался на различных совещаниях, в том числе на уровне Правительства. Полномочия МЧС в данной сфере ограничены общим контролем за соответствием противопожарным требованиям газохранилищ, газгольдерных станций и систем газоснабжения промышленных потребителей», - сказал Юрий Ильин.

    Министр добавил, что для повышения уровня подготовки по инициативе МЧС

    в апреле текущего года на базе Академии гражданской защиты проведены курсы повышения сотрудников жилищных инспекций акиматов.

    На особом контроле МЧС вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах тепло-, энергообеспечения.

    В период с июля по август текущего года проведены проверки противопожарного состояния 845 объектов, отнесенных к высокой степени риска. По результатам проверок на 611 объектах, выявлено 3 379 нарушений требований пожарной безопасности, к ответственности привлечено 196 должностных лиц, вручены предписания для устранения. По итогам проверок проинформированы акиматы областей.

    «Немаловажным вопросом является вынос из многоквартирных жилых зданий, из социальных, культурно-зрелищных, спортивных объектов, объектов образования опасных технических устройств и встроенных котельных», - заключил Юрий Ильин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МЧС Пожар
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