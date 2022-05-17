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    Недостаточная кормовая база сдерживает развитие животноводства – Минсельхоз РК

    17 Мая 2022, 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также существуют проблемы с продуктивностью пастбищных угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, хотя для этого созданы все необходимые условия», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

    Глава МСХ отметил, что по ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость. Такая тенденция сохраняется по мясу птицы, мясной и молочной продукции, хотя существующие возможности позволяют быть в числе крупнейших не только региональных, но и мировых экспортеров животноводческой продукции.

    «Как показывает анализ, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности является недостаточная кормовая база», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Министр добавил, что на сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%.

    «Хотя для стабильного развития животноводства помимо полной обеспеченности должен быть еще и страховой запас кормов. Кроме того, существуют проблемы с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению», - проинформировал Ербол Карашукеев.

    В целях решения проблемы кормовой базы в прошлом году министерством была разработана Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы.

    «Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы», - заключил Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось, что удельный вес племенного КРС вырос в РК с 7% до 13% к общему поголовью скота.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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