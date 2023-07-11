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    Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии - Президент об обеспечении Астаны питьевой водой

    11 Июля 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения Астаны питьевой водой. Об этом сегодня заявил Глава государства на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии. Правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города. Кроме того, Правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой», - сказал Президент.

    Ранее на совещании Глава государства указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе.

    Также в ходе совещания Президент заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы. Говоря о новых источниках тепла в Астане, Глава государства подчеркнул, что новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. По его словам, необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана ЖКХ Видео Вода
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