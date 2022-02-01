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    Недопущение удорожания стоимости жилья: какие меры предлагают в МИИР РК

    1 Февраля 2022, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для недопущения удорожания стоимости жилья, а также строительных материалов в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития озвучили проводимые меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, на сегодняшний день в строительной отрасли действует 46 476 предприятий.

    «Мы продолжим дальнейшую политику по сохранению и увеличению рабочих мест. Кроме этого, основными целями нашего Министерства будут обеспечение доступности жилья, недопущение удорожания его стоимости и повышение качества жизни населения», - сказал Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.

    Как отметил министр, для недопущения удорожания стоимости жилья и строительных материалов Министерством проводится работа в трех направлениях:

    - Цифровизация строительной отрасли;

    - Совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве;

    - Развитие производства строительных материалов.

    «По цифровизации строительной отрасли внедряется система - Государственный банк информационных моделей, которая позволяет в онлайн-формате моделировать строительные объекты. В свою очередь система «Е-Құрылыс» позволяет контролировать в онлайн-режиме процесс строительства на всех этапах от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. Для учета договоров долевого участия внедрен «Казреестр». Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству от недобросовестных застройщиков. На онлайн-платформе – маркетплейс-компании могут напрямую без посредников покупать у производителей стройматериалы. Платформа «Е-Шаңырақ» является единой системой субъектов ЖКХ и обеспечит прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ. В целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве», - объяснил Каирбек Ускенбаев.

    По словам главы МИИР РК, для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Гоэскспертизы (epsd.kz).

    «Разрабатываются единичные сметные цены, справочники сметных цен. Это исключит колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации», - считает министр.

    «По действующему законодательству проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможен без наличия жалоб, и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию. Наблюдается явное пренебрежение застройщиками ослабленного контроля и объекты принимаются со строительными недоделками», - отметил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Строительство Жилье МИИР РК
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