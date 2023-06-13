Недооценили масштабы – Роман Скляр о пожарах в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на вопросы журналистов о зоне ответственности за сложившуюся в области Абай ситуацию с пожаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Резерват был в ведомстве Министерства экологии. В тот день, когда проходил форум, днем произошло возгорание. Масштабы мы недооценили. При сильном ветре 28 метров в секунду и температуре +38 градусов верховой пожар быстро распространился», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Вице-премьеру напомнили о том, в каких условиях пожарным приходится тушить пламя – воду возят в ржавый цистернах, по плохим дорогам.

«Есть целый комплекс вопросов, который мы будем решать. И обновление техники МЧС, лесного хозяйства. Планируем решить эту проблем в кратчайшие сроки», - заверил Р. Скляр.

«Очевидно, что на месте недооценили ситуацию. И пожар сильно быстро развивался, поэтому такая ситуация произошла. Что касается гибели людей – это ужасно. Сейчас прокуратура проводит расследование, и даст нам полные ответы. Как показала данная ситуация, мы упустили первоначальный момент, когда можно было локализовать», - добавил вице-премьер.