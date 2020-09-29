Недоношенных близняшек выходили врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы врачи выходили недоношенных близняшек, состояние которых оценивалось как крайне тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Центра перинатологии и детской хирургии, состоянии детей при рождении оценивалось как крайне тяжелое. Вес одной новорожденной составлял 1100 гр, а вторая родилась весом 686 гр.

«Я попала в Центр перинатологии и детской кардиохирургии на 7,5-м месяце беременности с дикими болями. Меня приняла дежурная бригада акушеров-гинекологов, благодаря которой на свет появились мои малышки Надира и Индира», - с переживанием вспоминает мама малышек Баян.

Индира – старшая из них и покрупнее, находилась 28 дней в отделении реанимации, где совместными усилиями врачей и медсестер ей помогли самостоятельно дышать и постепенно набрать вес. После ребенка перевели в отделение патологии новорожденных, после чего была выписана.

Ситуация со второй малышкой- Надирой, была сложнее. Она долгое время находилась на искусственной вентиляции легких и не могла набрать вес. В течении 139 дней за ее жизнь боролись неонатологии в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей.

И только благодаря совместным усилиями медицинского персонала Надиру выходили.

«Когда Индира и Надира родились, я боялась, что шансов нет. Думала, что потеряю их. Период выхаживания у нас был как на американских горках. Только ты порадуешься, что все хорошо, и налаживается, как снова перед нами стоит очередное препятствие: то дышит хуже, то проблема с кормлением. Сейчас, слава Аллаху, все хорошо. Я благодарна всем сотрудникам за то, что спасли моих детей», — рассказала мама детей.

По словам директора центра Гани Бодыкова, каждый год через детское отделение реанимации перинатального центра проходит около 800 детей, из них 2/3 – недоношенные. За их жизни с первых минут появления на свет борются неонатологи. Дети рождаются в центре, а затем их помещают в кювезы – аппараты, которые имитируют утробу матери. Сюда поступает кислород, регулируется температура и влажность. Там малышам могут подключить искусственную вентиляцию легких и внутреннее введение лекарственных препаратов и питательных веществ. Уже на этом этапе выхаживания мамы могут приходить в реанимацию и быть рядом с малышом.

«Период выхаживания делится на четыре этапа. Первый – реанимация и интенсивная терапия. После малыша переводят в отделение патологии новорожденных и недоношенных, где происходит дальнейшее выхаживание младенца. Третьим этапом становится палата матери и ребенка, где мамы учатся обращаться с малышом, кормить и купать. Затем наступает этап, который мамочки между собой называют «пятый пункт» – у ребенка вытаскивают зонды и остается только набирать вес до выписки.

«Недоношенные дети – победители. Ведь весь период выхаживания – это победа за победой. Ребенок научился дышать – победа! Научился сосать грудь – победа! Вот мы – взрослые люди, и вроде как мы нужны детям, но мне кажется, что эти дети даны нам для чего-то. Эти дети учат нас терпению, доброте и любви. Они толкают нас на новые познания, совершенствование. Они – наши воспитатели», - отметил Гани Бодыков



