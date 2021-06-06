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    Недобросовестных подрядчиков предложили включить в список рисковых предприятий в Шымкенте

    6 Июня 2021, 18:27

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В сфере государственных закупок участились случаи халатности и некачественного выполнения работ и оказания услуг компаниями-подрядчиками. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».

    В связи с этим Департамент экономических расследований по городу Шымкенту инициировал комплекс мер по выявлению нарушений в различных сферах – от строительства до обслуживания крупных систем отопления и водоснабжения на территории Шымкента.

    «К примеру, на улицах города повреждены наружные фасады жилых домов, после прокладки труб питьевой воды и отопления не отремонтированы асфальтные дороги, в неположенном месте установлены столбы для электричества, и так далее. При этом документы подписаны, а работы выполнены некачественно», - говорится в сообщении.

    Для недопущения подобных нарушений ДЭР направил акиму Шымкента предложение о включении недобросовестных компаний в список рисковых предприятий.

    Также совместно с акиматом направлено письмо в Министерство финансов РК, на основании которого данные предприятия не будут допущены к участию в госзакупках в качестве недобросовестных предпринимателей.



    Автор:

    Шымкент Общество
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