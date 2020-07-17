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    Недобросовестных аптекарей выявляют в столице

    17 Июля 2020, 06:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе очередных рейдов мониторинговой группой, в составе сотрудников прокуратуры и департамента полиции выявлены нарушения реализации медицинских препаратов по завышенным ценам в пяти аптеках города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Работниками аптек реализованы лекарственные препараты в нарушении приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации». Изъяты лекарства в количестве 246 упаковок, такие как «Азитромицин», «Цеф3», «Парацетамол», «Ингаверин», «Дектаметазон», «Цефтриаксон» и другие, 1983 штук медицинских масок , перчатки – 4000 шт., антисептическое средство – 100 флаконов. Общая сумма изъятых препаратов составила более 1 000 000 тенге. Сотрудниками мониторинговой группы на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия в столичных аптеках по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК. По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка, и в соответствии с законодательством РК, виновные лица будут привлечены к ответственности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Генпрокуратура Здравоохранение МВД РК
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