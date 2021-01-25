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    Неделю находился на жестком карантине регион в Италии из-за ошибки властей

    25 Января 2021, 05:12

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Власти Италии признали, что по ошибке ввели строгий карантин в Ломбардии. Эта область на неделю была отнесена к «красной зоне» из-за неверных статистических данных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

    В Риме говорят, что Национальному институту здравоохранения пришлось уточнить цифры, предоставленные администрацией Ломбардии. Губернатор Аттилио Фонтана настаивает, что это он добился смягчения карантина.

    «Я естественно начал процедуру обжалования этих расчётов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ошибочные данные, и мы не корректировали наши данные», - сказал Аттилио Фонтана.

    В результате пересмотра официальных показателей заболеваемости с воскресенья Ломбардия вернулась в «оранжевую зону». В регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины, но главное, — по словам губернатора, — то это, что с понедельника могут быть открыты школы.

    Ломбардия — область на севере Италии. В Ломбардии проживает одна шестая населения Италии. Внутренний валовый продукт Ломбардии составляет 20% общеитальянского. Столицей области является Милан — самый большой город в северной Италии.

    Напомним, ранее сообщалось, что власти Италии продлевают режим ЧС в стране до конца апреля 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Италия
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