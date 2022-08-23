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    Неделю грудного вскармливания провели в Восточно-Казахстанской области

    23 Августа 2022, 09:44

    Ежегодно с 1 по 7 августа во всем мире и в Казахстане проводится Неделя грудного вскармливания. 1 августа 1990 года была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания.

    Всемирная неделя грудного вскармливания призвана защитить право ребенка питаться материнским молоком, а также разъяснить беременным женщинам и молодым мамам необходимость грудного вскармливания. Ничто не может заменить новорожденному ребенку грудное молоко. Естественное грудное вскармливание – путь к формированию здоровья ребенка.

    Грудное молоко – идеальная пища для малыша, ни один самый лучший заменитель грудного молока не может сравниться с вашим молозивом и молоком. Ваше молоко индивидуально, оно предназначено именно для вашего ребенка, в нем кроме белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, есть защитные клетки и антитела, которые вырабатываются вашим организмом и предназначены только вашего ребенка. У новорожденного не сформирован еще собственный иммунитет и такая поддержка ему совершенно необходима.

    Так, Восточно-Казахстанская область организовала и провела более 2000 мероприятий, с охватом более 4500 человек. Это семинары, конференции, беседы, лекции, консультации и т.д. Информационная-коммуникационная работа проводилась и через СМИ, разместили по области наружную рекламу и т.д.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение
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