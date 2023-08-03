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    Неделю бесплатного отдыха на Родосе подарят туристам, прервавшим отдых из-за пожаров

    3 Августа 2023, 21:43

    РОДОС. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - «Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит бесплатную неделю отдыха на Родосе весной и осенью следующего года. Это позволит им вернуться на остров и насладиться его красотой», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Ранее сообщалось о сильных лесных пожарах, бушующих в Греции, и последовавшая массовая эвакуация с острова Родос иностранных туристов.

    В настоящее время на острове нет активных лесных пожаров, а прогноз погоды на ближайшие 15 дней представляется «относительно благоприятным».

    Метеорологи ожидают, что во второй половине недели температура воздуха в Греции вернется к 40 градусам. Весь август должен быть выше среднего по температуре.

    Широкомасштабные пожары, охватившие остров Родос в последние дни, привели к эвакуации 25 000 человек, включая местных жителей и туристов. Мицотакис похвалил местные власти за их «эффективные усилия».

    Многие туристы, покинувшие свои отели в результате пожара, сейчас пытаются вернуть багаж и документы, оставленные на острове.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туризм Греция Пожар
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