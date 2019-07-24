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    Неделя Совета по исламским финансовым услугам проходит в МФЦА

    24 Июля 2019, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Международном финансовом центре проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    IFSB – международныйорган, разрабатывающий стандарты для эффективного надзора и регулированияисламских институтов.

    В рамках недели проходит несколько мероприятий, в том числе заседание Технического комитета IFSB, в который входят представителицентральных банков и регуляторов стран-членов IFSB, заседание рабочих группIFSB по защите прав инвесторов на исламском рынке капитала и создание эффективнойсистемы гарантирования исламских депозитов.

    «Исламское финансирование является одним из приоритетныхнаправлений деятельности МФЦА. В МФЦА создана вся необходимая нормативнаяправовая база, которая соответствует лучшим международным практикам и стандартам,в том числе стандартам IFSB. Такие мероприятия позволяют повыситьосведомленность об исламском финансировании и являются площадкой для диалогамежду регуляторами и представителями исламского финансового рынка», - отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

    В мероприятиях принимают участие представители порядка 20стран, в том числе ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Брунея, Малайзии, Катара идругих.

    Напомним, в 2017 году МФЦА стал полноправным членом IFSB, что позволяет получить эффективноесодействие в разработке единыхстандартов для исламских финансовых институтов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия МФЦА - фин. центр "Астана"
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