Неделя Совета по исламским финансовым услугам проходит в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Международном финансовом центре проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB), передает корреспондент МИА «Казинформ».

IFSB – международныйорган, разрабатывающий стандарты для эффективного надзора и регулированияисламских институтов.

В рамках недели проходит несколько мероприятий, в том числе заседание Технического комитета IFSB, в который входят представителицентральных банков и регуляторов стран-членов IFSB, заседание рабочих группIFSB по защите прав инвесторов на исламском рынке капитала и создание эффективнойсистемы гарантирования исламских депозитов.

«Исламское финансирование является одним из приоритетныхнаправлений деятельности МФЦА. В МФЦА создана вся необходимая нормативнаяправовая база, которая соответствует лучшим международным практикам и стандартам,в том числе стандартам IFSB. Такие мероприятия позволяют повыситьосведомленность об исламском финансировании и являются площадкой для диалогамежду регуляторами и представителями исламского финансового рынка», - отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

В мероприятиях принимают участие представители порядка 20стран, в том числе ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Брунея, Малайзии, Катара идругих.

Напомним, в 2017 году МФЦА стал полноправным членом IFSB, что позволяет получить эффективноесодействие в разработке единыхстандартов для исламских финансовых институтов.