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    «Неделя казахской литературы» открылась в Азербайджане

    7 Апреля 2021, 21:46

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Казахстана в Центральной научной библиотеке Академии наук Азербайджана открылась «Неделя казахской литературы», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    7 апреля в рамках реализации долгосрочной программы сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в области культуры и науки посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов посетил Центральную научную библиотеку Национальной академии наук Азербайджана, где провел встречу с ее директором Мамедом Алиевым.

    Стороны совместно открыли «Неделю казахской литературы», проводимой библиотекой с 7 по 14 апреля текущего года.

    Открывая церемонию, М.Алиев сообщил, что этот проект внесет значимый вклад в укрепление двустороннего культурного и научного сотрудничества двух государств.

    С.Абдыкаримов подчеркнул важность расширения связей в сфере образования, книгообмена и научных исследований на благо молодежи двух стран.

    По итогам встречи стороны договорились активизировать научно-информационное сотрудничество в библиотечном деле, подписать соответствующие соглашения между научными библиотеками и учреждениями Казахстана и Азербайджана.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Культура Азербайджан 30 лет Независимости
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