Неделя исламских финансов стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовала Неделя исламских финансов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это уже третья ежегодная конференция исламских финансов. В этом году мы хотим показать, в чем заключается разница с предыдущими годами, продемонстрировать то, куда мы продвинулись в данном направлении. Цель и даже миссия Недели исламских финансов – расширить знания людей об исламских финансах, об их структуре и возможных направлениях деятельности», - сказал в кулуарах Международного финансово центра «Астана» глава по направлению исламского финансирования МФЦА г-н Шейх Билал Хан.

По его словам, во время Недели исламских финансов будет подписан ряд меморандумов, детали которых пока не разглашаются.

«За это время мы проведем серию рабочих семинаров от наших международных партнеров, таких как AAOIFI , Исламский банк развития, и другие. Это будет доступно абсолютно всем желающим, каждый желающий может прийти и получить эту информацию бесплатно», - пообещал г-н Ш.Б.Хан.

В рамках Недели исламских финансов основные дискуссии будут посвящены практическим вопросам исламского финансирования, связанным с экологическими, технологическими и социальными вопросами. Устойчивыми и ответственными инвестициями, регулятивной консолидацией и гармонизацией рынка, вопросам развития шариатских ученых.

На панельных сессиях будут рассмотрены следующие направления: Исламские финтех и Зеленые финансы, сукук (финансовый документ в странах шариата) и такафул (это система страхования, в основе которой находится механизм распределения прибылей и убытков между участниками и оператором, соответствующий нормам шариата, опирающихся на Коран и Сунну), Исламский банкинг, Исламские фонды управления активами и инвестиций, инвестиционный фонд недвижимости.