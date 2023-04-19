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    Неделя иммунизации пройдет в Алматы

    19 Апреля 2023, 19:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, как и во всей республике, с 23 по 29 апреля пройдет Европейская неделя иммунизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что задачей проводимой недели иммунизации является повышение уровня охвата населения вакцинацией, разъяснения населению того, что каждый ребенок нуждается в защите от болезней, предупреждаемых вакцинацией.

    В период проведения недели иммунизации, усилия медицинских работников будут направлены на проведение вакцинации определенных групп населения, своевременно не получивших по каким-либо причинам профилактические прививки, а также проживающих в труднодоступных территориях.

    «Вакцинация – одно из самых эффективных средств защиты населения от возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также одно из наиболее безопасных медицинских вмешательств. Согласно Национальному календарю прививок в плановом порядке осуществляется вакцинация против туберкулеза, вирусного гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции», - отметил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы.

    По словам главного санврача, сегодня существует большое количество комбинированных вакцин, позволяющих в одной дозе совместить от двух до шести компонентов вакцин, что сокращает количество инъекций. Все они рекомендованы ВОЗ к использованию и зарегистрированы в Республике Казахстан.

    «Вакцины, используемые на территории республики, безопасны и высокоэффективны», - заявил спикер.

    Он отметил, что многие родители имеют негативное отношение к профилактическим прививкам и поэтому отказываются от вакцинации своих детей.

    «Важную роль в этом играет искаженная, недостоверная информация, полученная от некомпетентных лиц, в том числе размещенной на различных сайтах социальных сетей интернета. Родители, которые отказываются от проведения прививок детям, подвергают опасности заражения не только своих, но и других детей. Важно знать, что вакцинация имеет жизненно важное значение для предупреждения ряда инфекционных заболеваний, защиты жизни и здоровья населения», - отметил Касымхан Алпысбайулы.

    Вакцинация в период проведения Европейской недели иммунизации в городе будет проводиться в поликлиниках по месту жительства бесплатно. Поликлиники города готовы оказать консультативную помощь населению по вопросам вакцинации, привить детей, прибывших из других регионов без данных о прививках или не имеющих прививки. За получением информации о проведении вакцинации можно обращаться в поликлиники по месту жительства.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Вакцинация
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