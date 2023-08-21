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    Нецензурная брань начальника УП Талдыкоргана попала в сеть

    21 Августа 2023, 19:14

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции области Жетысу прокомментировали аудиозапись, где якобы начальник УП Талдыкоргана Марат Куштыбаев материт своих подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сообщаем, что представленная аудиозапись проверена. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», - пояснили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

    Аудиозапись с нецензурной бранью ранее появилась в соцсетях.

    Напомним, еще в 2019 году Марат Куштыбаев приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева был отстранен от должности начальника местной полицейской службы Алматинской области за аналогичный случай.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Жетысуская область Соцсети полиция
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