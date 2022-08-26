Нецелесообразно на базе ЕАЭС создание агентства по стратегическим инициативам - глава Миннацэкономики РК

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Алибек Куантыров принял участие в совещании руководителей министерств экономики государств-членов ЕАЭС, которое состоялось в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководители министерств экономики обсудили целесообразность разработки системы стратегического планирования в ЕАЭС, основных направлений экономического развития до 2035 года, а также механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик.

Министр подчеркнул, что вопрос стратегического планирования, поднимаемый в текущей повестке, относится исключительно к национальной компетенции. В этом ключе, необходимо использовать уже существующие площадки и форматы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

«Нам видится нецелесообразным на базе ЕАЭС создание агентства по стратегическим инициативам даже в форме консорциума», - отметил А. Куантыров.

В ходе совещания глава МНЭ пояснил, что для эффективной реализации Стратегии-2025 целесообразно использовать ресурсы действующих институтов развития и механизмов финансирования, максимально задействуя их потенциал. Министр также отметил необходимость повышения их эффективности.

«Сотрудничество целесообразно выстраивать в рамках принятых стратегических направлений, где четко сказано о финансировании совместных проектов путем использования потенциала ЕАБР, ЕФСР, а также потенциала международного финансового центра «Астана»», - сказал министр.

Что касается подготовки основных направлений экономического развития до 2035 года, то по словам А. Куантырова, на сегодняшний день проект документа находится на внутригосударственном согласовании.

«В разрабатываемом проекте основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2035 года важно сохранить основополагающие принципы экономического сотрудничества, не выходящих за рамки Договора о ЕАЭС. В этом контексте мы выступаем не за количественное измерение, а преследуем качество принимаемых в рамках Союза документов», - добавил он.

Министр также выразил готовность участвовать в обсуждениях и дальнейшей совместной работе по содержательному наполнению данного проекта.

В совещании руководителей министерств экономики приняли участие министр экономики Республики Армения Ваган Керобян, заместитель министра экономики Республики Беларусь Алеся Абраменко, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, а также члены Коллегии (министры) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и по промышленности и агропромышленной политике Артак Камалян.

Совещания руководителей министерств экономики государств – членов ЕАЭС с участием представителей ЕЭК проходят с 2019 года в целях обсуждения актуальных вопросов экономической повестки Союза.



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