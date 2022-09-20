Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Небо над Атырау заволокло дымом от пожара на побережье Каспия

    20 Сентября 2022, 20:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Часть неба над окраинами Атырау заволокло дымом от нового пожара на побережье Каспийского моря. В соцсетях люди советуют плотно закрыть на ночь окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 сентября 2022 года в сельском округе Кенузек города Атырау в 40 километрах от поселка Тасқала происходит горение тростниковой растительности (камыша). Тростники горят на побережье Каспийского моря. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь горения устанавливается. На тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области – 25 сотрудника и шесть единиц техники», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, запах гари от горящих тростников почувствовали жители Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
    Самолет упал на жилой дом в Ейске
    Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
    Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров