Небо над Атырау заволокло дымом от пожара на побережье Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Часть неба над окраинами Атырау заволокло дымом от нового пожара на побережье Каспийского моря. В соцсетях люди советуют плотно закрыть на ночь окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 сентября 2022 года в сельском округе Кенузек города Атырау в 40 километрах от поселка Тасқала происходит горение тростниковой растительности (камыша). Тростники горят на побережье Каспийского моря. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь горения устанавливается. На тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области – 25 сотрудника и шесть единиц техники», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Как ранее сообщалось, запах гари от горящих тростников почувствовали жители Атырау.