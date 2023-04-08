Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Третьи сутки подряд метеорологические условия в Атырау способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода и прогнозируются осадки.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В четверг из-за горения на побережье Каспия тростниковых зарослей в Атырау был зафиксирован высокий уровень содержания оксида углерода в воздухе. Максимальное содержание оксида углерода, как показывали станции наблюдения, в атмосфере достигло 672 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр.

В пятницу в Атырау превышение содержания оксида углерода в атмосфере станции контроля фиксировали уже во всех микрорайонах. Максимальные показатели - 2297 мг на кубометр.

Начавшийся 2 апреля пожар на побережье Каспия в Атырауской области ликвидировали только в пятницу, 6 апреля, в 21:30.

Ранее в Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах.



