Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в Алматы

    4 Июля 2022, 04:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 4 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Согласно данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы. Такой прогноз специалисты дают уже вторые сутки.

    Метеорологические условия в мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что в понедельник на большей части Казахстана пройдут дожди.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Экология Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая