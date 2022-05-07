Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 7 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь в Актобе уже вторые сутки синоптики прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



