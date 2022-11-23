Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах РК

    23 Ноября 2022, 06:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 ноября в большинстве городов республики будут благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Атырау, Караганда.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, 23 ноября в Казахстане ожидаются осадки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Атырауская область Карагандинская область Экология Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким тарифом за все время торгов состоялся в РК
    Будущее атомной энергии  обсудили эксперты
    Минэкологии РК перезапустит платформу EcoQolday
    550 тысяч тонн электронных отходов образовано в прошлом году в Казахстане
    Популярное
    1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
    2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
    3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
    4 Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 26 ноября
    5 Еще два землетрясения произошло близ Алматы
    Новости партнеров