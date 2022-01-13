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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

13 Января 2022 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 января в городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ».

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Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия второй степени ожидаются городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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