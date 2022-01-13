Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 13 января в городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ».
Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия второй степени ожидаются городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Фактов мародерства не допущено – комендант ВКО
- О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
- Пограничники попрощались с погибшими
- Какая погода ожидается 13 января в Казахстане
- Необходимо сохранить принцип «расширенной ответственности производителей» - глава ECOJER
- Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана