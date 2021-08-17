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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

17 Августа 2021 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Костанай и Петропавловск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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#Нур-Султан   #Костанайская область   #Северо-Казахстанская область   #Экология   #Казгидромет  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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