РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:19, 16 Март 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в шести городах РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологические условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 16 марта рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
    Так, 16 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганда, Кокшетау, Костанай, Петропавловск и Темиртау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Костанайская область Астана Экология Карагандинская область для mail.ru Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!