Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в шести городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологические условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 16 марта рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

Так, 16 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганда, Кокшетау, Костанай, Петропавловск и Темиртау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



