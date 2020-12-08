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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в пяти городах Казахстана

Автор:  
Гульмира Байзакова
8 Декабря 2020, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в пяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 8 декабря в пяти городах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 8 декабря в городах Актобе, Кызылорда, Нур-Султан, Усть-Каменогорск и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Астана   Актюбинская область   Восточно-Казахстанская область   Кызылординская область   Экология   Казгидромет   Шымкент  
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