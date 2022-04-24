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    06:19, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе метеорологических условий загрязнения воздуха сообщили в Казгидромете, передает МИА «Казинформ».
    Так, 24 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Нур-Султане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в 13 регионах страны.


    Теги:
    Экология Казгидромет Погода Астана для mail.ru
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