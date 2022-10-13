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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 8 городах РК

    13 Октября 2022, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха 13 октября ожидаются в восьми городах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Так, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Костанай, Темиртау и Усть-Каменогорск (2-й степени), Семей (2-й степени), Риддер (2-й степени).

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, большая часть РК по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона, где сохраняется погода без осадков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Погода Абайская область
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