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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 8 городах Казахстана

    15 Октября 2022, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 15 октября в 8 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Атырау, Караганда, Темиртау и Усть-Каменогорск (2-й степени), Семей (2-й степени), Риддер (2-й степени).

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось ранее, 15 октября на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Атырауская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Экология Погода Абайская область
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