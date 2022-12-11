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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 3 мегаполисах и 5 городах РК

    11 Декабря 2022, 06:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 11 декабря в восьми городах Казахстана, передает МИА «Казинформ»

    По информации Казгидромет, неблагоприятные метеорологические условия будут в городах Астана, Алматы, Актобе, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Шымкент.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Актюбинская область Карагандинская область Экология Шымкент Погода Улытауская область
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