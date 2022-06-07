Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в трех мегаполисах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозу синоптиков, 7 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Причем в городе Алматы неблагоприятные метеоусловия будут уже третьи сутки подряд, а в столице - вторые сутки.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



