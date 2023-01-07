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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

    7 Января 2023, 06:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 7 января в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, неустойчивая погода ожидается в Казахстане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Экология Погода
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