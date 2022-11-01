Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

    1 Ноября 2022, 05:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 ноября в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, на большей части РК под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Экология Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
    На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
    Сад в форме кода ALA появится в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров