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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

1 Ноября 2022, 05:19
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы
1 Ноября 2022, 05:19

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 ноября в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, на большей части РК под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.


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