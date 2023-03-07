Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 7 марта в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 7 марта в большинстве городов Казахстана. Неблагоприятные метеорологические условия третьи сутки подряд ожидаются в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, штормовое предупреждение объявлено по всей республике.