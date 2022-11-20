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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане

    20 Ноября 2022, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 ноября метеоусловия будут благоприятными в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается лишь в городе Жезказгане.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана ожидаются дождь и снег.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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