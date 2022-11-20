Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане

20 Ноября 2022, 06:30

20 Ноября 2022, 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 ноября метеоусловия будут благоприятными в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается лишь в городе Жезказгане.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана ожидаются дождь и снег.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.