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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

    27 Ноября 2022, 04:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 ноября повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в городах Астана, Алматы, Кокшетау, Риддер, Семей, Усть-Каменогорск, Темиртау, Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В Риддере, Семее и Усть-Каменогорске объявлено предупреждение второй степени. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха на юго-востоке страны.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Алматы Экология Погода Караганда Усть-Каменогорск Кокшетау Семей
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