Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 3 марта 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Балхаш, Жезказган, Караганды, Темиртау и Шымкент.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



