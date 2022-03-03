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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана
3 Марта 2022 06:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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По данным синоптиков, 3 марта 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Балхаш, Жезказган, Караганды, Темиртау и Шымкент.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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