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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

27 Января 2022 05:39
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условияожидаются 27 января в восьми городах Казахстана, включая столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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Сообщается, что 27 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане, Алматы, Балхаше, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Темиртау и Шымкенте.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
НМУ подразделяются на степени: I степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. II степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких веществ выше 3 ПДК.
Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода  
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