Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условияожидаются 27 января в восьми городах Казахстана, включая столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

НМУ подразделяются на степени: I степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. II степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких веществ выше 3 ПДК.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.





Сообщается, что 27 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане, Алматы, Балхаше, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Темиртау и Шымкенте.