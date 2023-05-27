Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики 27 мая в 3 городах РК, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Петропавловск, Актобе, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.