Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах страны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 07:42
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики 27 мая в 3 городах РК, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Петропавловск, Актобе, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


Алматы   Актюбинская область   Северо-Казахстанская область   Экология   Казгидромет   Петропавловск   Актобе  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Фиктивные социальные рабочие места создавали центры занятости в Актюбинской области
Фиктивные социальные рабочие места создавали центры занятости в Актюбинской области
Ералы Тугжанов проинспектировал реализацию дорожных ремонтно-строительных работ в Актобе
Ералы Тугжанов проинспектировал реализацию дорожных ремонтно-строительных работ в Актобе
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Центр Алматы остался без электричества
Центр Алматы остался без электричества
Пропавшего пастуха третий день ищут в Атырауской области
Пропавшего пастуха третий день ищут в Атырауской области
Случаи суицидов участились в Актюбинской области
Случаи суицидов участились в Актюбинской области
Женщина въехала в стену дома в Петропавловске
Женщина въехала в стену дома в Петропавловске
«Срубают десятки деревьев»: в акимате Алматы объяснили видео
«Срубают десятки деревьев»: в акимате Алматы объяснили видео
Чемпионам мира по боксу подарили квартиры в Астане
Чемпионам мира по боксу подарили квартиры в Астане