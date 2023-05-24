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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах страны

    24 Мая 2023, 07:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия ожидаются 24 мая в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Петропавловск, Актобе, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, ясная погода ожидается на большей части Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Актюбинская область Северо-Казахстанская область
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