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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК
20 Декабря 2021 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха 20 декабря рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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