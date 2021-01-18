Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК

    18 Января 2021, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 января в Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Кызылординская область Экология Казгидромет Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопросы снижения выбросов в авиационной отрасли обсудили в Астане
    СКО погрязла в стихийных свалках
    Во Франции запретили перелеты на короткие расстояния
    Принять меры по реабилитации радиационно-загрязненных территорий потребовал мажилисмен Ауесбаев
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз